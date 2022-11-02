В Крыму задержан планировавший диверсию на ЛЭП агент СБУ

ФСБ задержала в Крыму агента СБУ, планировавшего устроить подрыв линии электропередачи по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
"Федеральной службой безопасности предотвращена диверсия, планировавшаяся украинскими спецслужбами, на объекте энергетической инфраструктуры в Республике Крым. Задержан гражданин Украины 1978 года рождения, завербованный СБУ", - сообщили в ФСБ.
У него изъяли три взрывных устройства фугасного типа, инструкции по их использованию и схема расположения опор ЛЭП в одном из районов Крыма.
"По оценкам специалистов-энергетиков, в случае их повреждения без электроэнергии остались бы более 5 тысяч потребителей, в том числе объекты социально значимой инфраструктуры полуострова", - отметили в ФСБ.
В отношении задержанного следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 281 ("Приготовление к диверсии") и ч. 1 ст. 222.1 ("Незаконный оборот взрывчатых веществ") УК РФ. "Проверяется причастность задержанного к совершению иных преступлений на территории Российской Федерации", - сообщили в ФСБ.