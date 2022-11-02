В Крыму задержан планировавший диверсию на ЛЭП агент СБУ

ФСБ задержала в Крыму агента СБУ, планировавшего устроить подрыв линии электропередачи по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

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"Федеральной службой безопасности предотвращена диверсия, планировавшаяся украинскими спецслужбами, на объекте энергетической инфраструктуры в Республике Крым. Задержан гражданин Украины 1978 года рождения, завербованный СБУ", - сообщили в ФСБ.

У него изъяли три взрывных устройства фугасного типа, инструкции по их использованию и схема расположения опор ЛЭП в одном из районов Крыма.

"По оценкам специалистов-энергетиков, в случае их повреждения без электроэнергии остались бы более 5 тысяч потребителей, в том числе объекты социально значимой инфраструктуры полуострова", - отметили в ФСБ.