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14 минут назад

Российские подростки толпой избили сверстника «просто так» и попали на видео

Lenta.ruиещё 1

На севере Санкт-Петербурга подростки толпой палкой избили сверстника со словами «просто так». Видеокадры потасовки опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На видео видно, как один из российских подростков показывает смеющимся приятелям, как «правильно бить человека». В качестве мишени он выбирает младшего школьника.

«Пацанчик, у тебя есть два варианта: либо беги, либо беги», — произносит такие слова обидчик мальчика.

Никто из друзей не пытается вмешаться и заступиться за ребенка.

Позже зачинщика нашли. Им оказался 15-летний учащийся из петербургской школы №618. Свой поступок он объяснил шуткой и пообещал больше так не делать. Однако сотрудники полиции заинтересовались инцидентом и организовали проверку.

Ранее сообщалось, что дети мигрантов жестоко избили подростка во дворе школы в селе Новолуговое Новосибирской области. В произошедшем начали разбираться следователи.

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