Издатель «Медиазоны» Верзилов заочно арестован

Издатель «Медиазоны» (включено Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) Петр Верзилов (включен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) был заочно арестован и объявлен в международный розыск. Об этом стало известно SHOT.

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Издание заявляет, что в отношении Верзилова было возбуждено уголовное дело из-за фейков о Вооруженных силах РФ (ВС РФ).

«По нашим данным, он заочно арестован и объявлен в международный розыск», — отмечается в публикации.

Также указано, что поводом для дела стали публикации издателя «Медиазоны» в Twitter и Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) о событиях в украинском городе Буча.