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59 минут назад

Под Иркутском мужчина и 14-летний школьник катались на коньках по тонкому льду и погибли

Газета.Ruиещё 3

В Иркутской области 56-летний местный житель и 14-летний школьник погибли после катания на коньках в карьере. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Взрослый и школьник погибли, катаясь на коньках по тонкому льду
Фото: DepositphotosDepositphotos

Инцидент произошел 1 ноября 2022 года в Ангарске. Подросток вместе со знакомым катались на коньках по тонкому льду, который образовался на водоеме в местном карьере. Спустя некоторое время они провалились и погибли.

По факту случившегося сотрудниками правоохранительных органов проводится доследственная проверка. В настоящее время водолазами из воды извлечены тела погибших.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области местный житель спас беременную женщину, которая едва не утонула в реке. Мужчина ехал на работу и увидел, что на мосту собрались местные жители. Они рассказали ему, что внизу девушку уносит течением — он бросился в воду и помог ей выбраться.

Происшествия,Следственный комитет,
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