Взрослый и школьник погибли, катаясь на коньках по тонкому льду

В Иркутской области 56-летний местный житель и 14-летний школьник погибли после катания на коньках в карьере. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

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Инцидент произошел 1 ноября 2022 года в Ангарске. Подросток вместе со знакомым катались на коньках по тонкому льду, который образовался на водоеме в местном карьере. Спустя некоторое время они провалились и погибли.

По факту случившегося сотрудниками правоохранительных органов проводится доследственная проверка. В настоящее время водолазами из воды извлечены тела погибших.