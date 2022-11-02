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1 час назад

Четверо российских детей отравились неизвестным веществом

Lenta.ru

В Татарстане четверо детей отравились неизвестным веществом. Об этом сообщила прокуратура российского региона в Telegram-канале.

В Татарстане четверо детей отравились неизвестным веществом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Наздорное ведомство сообщило, что пострадали новорожденный ребенок, а также дети двух, пяти и шести лет. Также госпитализированы две женщины — их матери.

«Надзорное ведомство совместно с профильными специалистами выяснит обстоятельства и причины случившегося, а также проверит соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования», — говорится в сообщении прокуратуры.

После случившегося надзорное ведомство начало проверку.

Ранее в селе Лузино Омской области семья из пяти человек, в том числе двухлетний ребенок, отравилась природным газом. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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