В Татарстане четверо детей отравились неизвестным веществом. Об этом сообщила прокуратура российского региона в Telegram-канале.

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Наздорное ведомство сообщило, что пострадали новорожденный ребенок, а также дети двух, пяти и шести лет. Также госпитализированы две женщины — их матери.

«Надзорное ведомство совместно с профильными специалистами выяснит обстоятельства и причины случившегося, а также проверит соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования», — говорится в сообщении прокуратуры.

После случившегося надзорное ведомство начало проверку.