Дубайские полицейские до смерти избили туриста

Коронерский суд в Лондоне постановил, что в 2011 году полицейские в Дубае забили до смерти туриста из Британии. Об этом сообщает Daily Star.

По имеющимся данным, 39-летний Ли Браун прилетел в Дубай из Великобритании в 2011 году. Однако уже на второй день пребывания в ОАЭ его обвинили в нападении на горничную в отеле. Мужчину доставили в полицейский участок, где он скончался от побоев спустя пять дней.

При этом перед гибелью Брауна с его родственниками вышел на связь другой задержанный в ОАЭ гражданин Великобритании. Он рассказал им, что Брауна держат в одиночной камере в кандалах и морят голодом.

«Немедленно обратитесь за помощью в британское посольство», – сказал он.

После этого звонка в Дубай прилетели родственники Брауна, но в полицейском участке их заверили, что задержанный избил себя сам.

Расследование по обстоятельствам этого дела продолжается до сих пор. Допрос присяжных продлится до 4 ноября.