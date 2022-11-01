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38 минут назад

В Донецке рассказали о попадании снаряда в детский сад

Lenta.ruиещё 4

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Петровский район города. По его словам, один из снарядов попал в здание детского сада.

В Донецке рассказали о попадании снаряда в детский сад
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Зафиксировано прямое попадание в здание детского сада по улице Красногоровской. Масштабы разрушений устанавливаются», — написал градоначальник.

Ранее глава Курской области сообщил, что украинские военные обстреляли из минометов поселок Краснооктябрьский. Населенный пункт, уточнил губернатор, находится в приграничном Глушковском районе. В результате обстрела пострадавших нет. Повреждения получил трехэтажный дом: в нем оказались выбиты 20 окон.

Также стало известно об обстреле ВСУ села Козинка в Белгородской области. Губернатор граничащего с Украиной региона Вячеслав Гладков заявил об дном пострадавшем, получившим ранение легкой степени тяжести.

Происшествия,СВО,Вячеслав Гладков,Алексей Кулемзин,
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