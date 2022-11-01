Здание отеля "Гамильтон" рядом с местом давки в центре Сеула не соответствует строительным нормам - в отдельных участках ширина переулка составляет 3,2 м, тогда как, согласно современным законам, она должна быть не менее 4 м. Это вызвало эффект "бутылочного горлышка" и могло спровоцировать давку. Об этом говорится в статье газеты JoongAng Ilbo, опубликованной во вторник.

"Ширина переулка уменьшается от 5 м до 3,2 м - типичное "бутылочное горлышко". Смертельная ловушка, которой не должно было быть изначально. Согласно закону - строительному кодексу - дорога должна быть шире четырех метров в целях обеспечения безопасности пешеходов", - сказано в статье.

Там также указывается, что переулок расширяется до 4 м ближе к концу - снизу возвышенности.

Ранее очевидцы трагедии рассказывали, что в какой-то момент люди в плотной толпе стали падать друг на друга "как фишки домино".

"Чунан ильбо" отмечает, что реальные размеры здания не соответствуют проектным чертежам, зарегистрированным у властей.

"[Выступающий] вход в середине переулка - очевидно незаконная постройка, которая выходит за пределы разрешенной линии", - сказал газете неназванный архитектор. Именно у входа ширина уменьшается до 3,2 м.

В управе муниципалитета Ёнсан, где расположен район Итхэвон не ответили, занимает ли здание общественное пространство и является ли оно незаконным.

"Здание старое (1970 год), и есть вероятность, что оно было расширено без обновления в градостроительном плане", - сказали в управе.

Красная железная стена

Снизу от входа в "Гамильтон", расположенного в середине переулка, возведена красная железная стена, которая также нарушает разрешенную линию и не существовала на момент постройки здания. "У этого объекта нет крыши, поэтому его сложно рассматривать как здание. Поэтому [владельцы] не привлекались за незаконное расширение здания", - заявил представитель местной управы. Другой чиновник пояснил газете, что отсутствие крыши - довольно распространенная махинация.

"Забор возвели примерно 10 лет назад, но с тех пор к нам ни разу не обращались по этому поводу из управы", - сказал представитель отеля. "Гамильтон" также выразил соболезнования жертвам трагедии. "Строительство магазинов с другой стороны переулка не должно было быть одобрено, если дорога оказалась слишком узкой", - сказал газете бывший профессор архитектуры.