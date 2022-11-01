Муж разбившейся в горах россиянки раскрыл детали трагедии

Муж туристки, которая разбилась во время полета на мотодельтаплане в горах Адыгеи , поделился подробностями трагедии. Детали гибели супруги он раскрыл в интервью Telegram -каналу Don Mash.

По словам жителя Ростова-на-Дону Максима Козырева, его жена Анна давно мечтала полетать на мотодельтаплане — в прошлую поездку ей помешала плохая погода. Поначалу россиянин не хотел отпускать супругу на экстремальное развлечение, однако все же согласился остаться с детьми и понаблюдать за ней с земли. Когда летательный аппарат рухнул вниз, турист не растерялся и скомандовал стоявшему рядом технику отвезти его к смотровой площадке, точке старта.