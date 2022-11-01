Бизнесмены избили майнера и вымогали у него квартиру в Калининграде

В Калининграде двое бизнесменов избили местного майнера, вымогали у него деньги и потребовали передать им квартиру его родителей. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

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Двое бизнесменов, занимающихся строительством и ювелирными изделиями, заинтересовались майнингом криптовалют (операциями по производству виртуальных денег с помощью электричества).

Им посоветовали калининградского специалиста, предприниматели потребовали, чтобы он обслуживал их фермы и присылал деньги, но тот отказался.

По версии следствия, из-за этого бизнесмены избили мужчину, заставили отдать им 750 тысяч рублей и написать расписки - «каждому по три миллиона и квартиру родителей майнера».

По данным Mash, майнер не сразу решился обратиться в полицию. Он уехал в Советск, чтобы спрятаться, и в мае 2021-го пришел к полицейским. Осенью 2022 года было возбуждено уголовное дело о вымогательстве.

Похожая история произошла в Калининградской области осенью прошлого года. Двух жителей Советска обвинили в похищении майнера. Следователи заявили, что преступники заставили его раскрыть пароли от электронного кошелька и банковских приложений, а затем похитили криптовалюту и иностранную валюту на 40 миллионов рублей.

Сам пострадавший рассказывал, что преступники ввели ему седативные препараты, подумали, что он мертв и бросили в лесу, спрятав под ветками. Мужчина пришел в себя, дошел до ближайшего поселка и вызвал скорую.