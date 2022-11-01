Россиянин заказал суши и попал в изолятор почти на два дня

В Москве 23-летнего местного жителя заподозрили в обороте фальшивых купюр. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Накануне россиянин заказал доставку суши и расплатился с курьером наличными. Спустя несколько часов к мужчине пришли полицейские и задержали его. По словам сотрудника службы доставки, москвич расплатился с ним поддельными купюрами.
Россиянин рассказал, что его поместили в изолятор, в котором он пробыл больше суток. После этого правоохранители отпустили его без каких-либо объяснений, однако вернуться домой россиянин не смог: дверь его съемной квартиры опечатали.
Адвокат мужчины утверждает, что все документы, которые увидел его клиент — протокол о задержании за мелкое хулиганство. В настоящий момент москвич добивается разбирательств в отношении задержавших его полицейских.