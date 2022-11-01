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54 минуты назад

Москвич заказал суши и попал в изолятор почти на два дня

Газета.Ru

В Москве 23-летнего местного жителя заподозрили в обороте фальшивых купюр. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Россиянин заказал суши и попал в изолятор почти на два дня
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Накануне россиянин заказал доставку суши и расплатился с курьером наличными. Спустя несколько часов к мужчине пришли полицейские и задержали его. По словам сотрудника службы доставки, москвич расплатился с ним поддельными купюрами.

Россиянин рассказал, что его поместили в изолятор, в котором он пробыл больше суток. После этого правоохранители отпустили его без каких-либо объяснений, однако вернуться домой россиянин не смог: дверь его съемной квартиры опечатали.

Адвокат мужчины утверждает, что все документы, которые увидел его клиент — протокол о задержании за мелкое хулиганство. В настоящий момент москвич добивается разбирательств в отношении задержавших его полицейских.

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