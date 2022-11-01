Россиянин заказал суши и попал в изолятор почти на два дня

В Москве 23-летнего местного жителя заподозрили в обороте фальшивых купюр. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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Накануне россиянин заказал доставку суши и расплатился с курьером наличными. Спустя несколько часов к мужчине пришли полицейские и задержали его. По словам сотрудника службы доставки, москвич расплатился с ним поддельными купюрами.

Россиянин рассказал, что его поместили в изолятор, в котором он пробыл больше суток. После этого правоохранители отпустили его без каких-либо объяснений, однако вернуться домой россиянин не смог: дверь его съемной квартиры опечатали.