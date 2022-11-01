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1 час назад

Площадь пожара на рынке в Новой Москве возросла

Илья Родин

В Москве возле станции метро «Саларьево» загорелся Николо-Хованский строительный рынок. Огонь возник возле палаток, затем распространился на весь павильон. По предварительным данным, пострадавших нет.

Отмечается, что причиной пожара могло стать несоблюдение техники пожарной безопасности. Также выдвигается версия, что он произошел из-за неисправного газового оборудования.

На месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

Площадь пожара на строительном рынке в новой Москве достигла 150 квадратных метров. Данных о пострадавших не поступало, сообщает агентство «Москва».

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