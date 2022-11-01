В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 61.62EUR 61.12
Войти в почту
9 минут назад

На рынке в Новой Москве произошел пожар

Никита Бородкин

Три павильона загорелись на строительном рынке «Строймастер» на улице Адмирала Корнилова в Новой Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

На рынке в Новой Москве произошел пожар
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации собеседника агентства, сейчас огонь распространяется. В соцсетях очевидцы публикуют снимки клубов черного дыма, который поднимается над местом пожара.

Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве, информация о возгорании поступила в 15:13 мск. Сейчас на месте работают пожарно-спасательные подразделения, данных о пострадавших в инциденте пока нет.

Напомним, что 28 октября пожар произошел на территории электровакуумного завода в подмосковном поселке Томилино. Людей успешно эвакуировали, пострадавших нет. Общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

Происшествия,МЧС России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители