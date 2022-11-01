На рынке в Новой Москве произошел пожар

Три павильона загорелись на строительном рынке «Строймастер» на улице Адмирала Корнилова в Новой Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.
По информации собеседника агентства, сейчас огонь распространяется. В соцсетях очевидцы публикуют снимки клубов черного дыма, который поднимается над местом пожара.
Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве, информация о возгорании поступила в 15:13 мск. Сейчас на месте работают пожарно-спасательные подразделения, данных о пострадавших в инциденте пока нет.
Напомним, что 28 октября пожар произошел на территории электровакуумного завода в подмосковном поселке Томилино. Людей успешно эвакуировали, пострадавших нет. Общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров.