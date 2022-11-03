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27 минут назад

Суд арестовал поджегшую бабушку 27-летнюю россиянку

Lenta.ruиещё 3

В Удмуртии суд арестовал 27-летнюю жительницу Глазова, поджегшую 77-летнюю бабушку. Об этом в четверг, 3 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Суд арестовал поджегшую бабушку 27-летнюю россиянку
Фото: пресс-служба МВД Россиипресс-служба МВД России

По данным следствия, утром 31 октября россиянка облила неспособную передвигаться пожилую родственницу горючим и подожгла. Как уточнялось ранее, мотивом стали запреты бабушки не пить, не устраивать дома праздники и не менять любовников.

2 ноября пенсионерка скончалась в больнице.

Отмечается, что ранее внучка уже избивала погибшую и даже была судима за это.

11 мая сообщалось, что под Иркутском 39-летний мужчина убил 81-летнюю бабушку и спрятал ее тело в лесу.

Происшествия,Следственный комитет,
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