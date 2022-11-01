Российская семья похоронила чужого человека вместо пропавшего сына

«Нам сказали, что в морге он лежит один в черном мешке. С нами были сотрудники ритуального дома "Ангел", труп мы забирали сами, сопровождающих морга и больницы с нами не было. Нам только на санпропускнике дали ключ и сказали: "Идите забирайте тело в черном мешке слева". Оказалось, труп был не один», — сообщила родственница погибшего россиянина.