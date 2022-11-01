СМИ: над Донецком работает система ПВО

Система ПВО работает над Донецком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

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По информации агентства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) с утра уже девять раз обстреляли Донецк, выпустив по городу более 30 артиллерийских снарядов, в том числе и «натовского» калибра.

Напомним, что Россия проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Путин называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».