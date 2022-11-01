В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 61.62EUR 61.12
Войти в почту
29 минут назад

СМИ: над Донецком работает система ПВО

Никита Бородкин

Система ПВО работает над Донецком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

СМИ: над Донецком работает система ПВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации агентства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) с утра уже девять раз обстреляли Донецк, выпустив по городу более 30 артиллерийских снарядов, в том числе и «натовского» калибра.

Напомним, что Россия проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Путин называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

31 октября центр Донецка подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ — в городе прогремели шесть взрывов. Как заявляло представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), украинские войска использовали для обстрела реактивную систему залпового огня (РСЗО).

Происшествия,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители