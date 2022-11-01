Родителей осудили на три года за распитие пива с сыном-подростком

Жителей Липецкой области осудили на три года за распитие пива с 15-летним сыном. Об этом сообщает SHOT.

Отмечается, что подросток выпил более литра пива, в результате чего ему стало плохо, подросток начал задыхаться. Мать дала ему таблетку от алкогольной зависимости. В конечном итоге вызвали скорую помощь.

Медики сумели спасти подростка. Следом на место прибыла полиция. Выяснилось, что россияне уже ограничены в родительских правах из-за давних проблем с алкоголем, и это был не первый случай, когда подросток распивал вместе с ними алкоголь.