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37 минут назад

Родителей из Липецкой области осудили на три года за распитие пива с сыном-подростком

Газета.Ru

Жителей Липецкой области осудили на три года за распитие пива с 15-летним сыном. Об этом сообщает SHOT.

Родителей осудили на три года за распитие пива с сыном-подростком
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Отмечается, что подросток выпил более литра пива, в результате чего ему стало плохо, подросток начал задыхаться. Мать дала ему таблетку от алкогольной зависимости. В конечном итоге вызвали скорую помощь.

Медики сумели спасти подростка. Следом на место прибыла полиция. Выяснилось, что россияне уже ограничены в родительских правах из-за давних проблем с алкоголем, и это был не первый случай, когда подросток распивал вместе с ними алкоголь.

Суд приговорил родителей к трем годам ограничения свободы за вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни.

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