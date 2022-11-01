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12 минут назад

РЕН ТВ: в Москве студент шантажировал и склонял к сексу 15-летнего школьника

Газета.Ru

В Москве под подписку о невыезде отпустили 18-летнего студента одного из вузов за совращение 15-летнего школьника. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

В Москве студент шантажировал и склонял к сексу 15-летнего школьника
Фото: ТАССТАСС

Инцидент произошел 30 октября 2022 года. Юноши вели переписку в соцсетях после того, как познакомились в одном из Telegram-каналов для знакомств.

Студент пригрозил подростку рассказать о его ориентации знакомым и начал склонять к сексу.

Спустя некоторое время злоумышленника задержали сотрудники правоохранительных органов. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Понуждение к действиям сексуального характера».

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