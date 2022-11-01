Россиянин пригласил любовника жены на встречу и застрелил его

По данным следствия, фигурант находился в бракоразводном процессе с супругой — россиянка ушла от него и вступила в близкие отношения с другим мужчиной. Вечером 31 октября фигурант пригласил любовника на встречу в район коммунального моста. Соперники взяли с собой огнестрельное оружия. Во время ссоры обвиняемый из чувства ревности к жене выстрелил в потерпевшего из ружья, ранив его в грудь, лицо и брюшную полость.