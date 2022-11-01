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1 час назад

11-летняя россиянка выпала из окна и осталась жива

Lenta.ru

Полиция Красноярского края выясняет обстоятельства падения 11-летней девочки из окна третьего этажа в городе Лесосибирске на севере региона. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

11-летняя россиянка выпала из окна и осталась жива
Фото: ТАССТАСС

«Полицейские Лесосибирска выясняют обстоятельства падения из окна 11-летней девочки. Сообщение о травмировании несовершеннолетней поступило в дежурную часть полиции накануне», — сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел, когда девочка находилась в гостях у старшей сестры 2002 года рождения. Ребенка доставили в больницу с травмами различной тяжести. Состояние пострадавшей и обстоятельства падения выясняются.

В полиции уточнили, что семья на учете в органах внутренних дел не состояла.

Ранее в Красноярске женщина выпала из окна 13-го этажа после ссоры и погибла. На кадрах опубликованного ролика видно, как женщина падает с одного из верхних этажей многоэтажного дома.

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