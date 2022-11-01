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1 час назад

Убийцей 12-летней девочки под Ростовом оказался 13-летний мальчик

Газета.Ruиещё 3

В Ростовской области раскрыто убийство 12-летней школьницы, ее тело несколько дней назад было найдено на пустыре. В деле появилось сразу несколько подозреваемых. Как информирует РЕН ТВ, в итоге удалось вычислить реального убийцу.

Убийцей 12-летней девочки под Ростовом оказался 13-летний мальчик
Фото: 

Чтобы найти убийцу Даши Чумаковой у оперативников ушло меньше двух дней. Сначала под подозрение попали два брата-подростка из соседней деревни. Их задержали и допросили.

Затем подозрение легло на 13-летнего родственника погибшей М.

Было известно, что они поссорились накануне.

«Дарья вроде как обидела его в школе, обозвалась как-то. А это, в магазин пошла, а он ей говорит: «Пойдем, разберемся с тобой», — поделилась с журналистами жительница хутора Анна Глух.

М. позвал девочку на разговор за свой дом. Именно на этом пустыре спустя несколько часов и нашли ее окровавленное тело.

Отмечается, что убийство было совершено с особой жестокостью. На теле девочки были обнаружены десятки ножевых ранений, открытый перелом черепа и разрыв рта.

Подросток признался в преступлении. Он во время следственного эксперимента подробно рассказал, как именно совершил убийство.

Доказательства вины бесспорные, но местные жители не могут в это поверить.

«Он спокойный. Наши хулиганы везде бегают, этот со двора не выходит. Сидит во дворе, не гуляет», – рассказала прессе Анжелика Букадорова, продавец магазина.

Отмечается, что на следующий день после убийства мальчик ничем себя не выдал. Он пошел на занятия в школу. Сейчас его родители не покидают свое жилище. Местные жители заявили, что это семья со странностями.

«Что дед был с отклонениями, что папа», — сообщил прессе один из местных жителей.

Как рассказали родители, Даша страдала психическим заболеванием. Из-за этого изначально в преступлении подозревали не сверстников, а взрослого, который, пользуясь этой слабостью, мог заманить ее на пустырь.

Отмечается также, что на куртке обвиняемого М. нашли слюну убитой девочки.

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