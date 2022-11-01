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1 час назад

Склад сети «ВкусВилл» загорелся на западе Москвы

Вечерняя Москва

Пожар вспыхнул на столичном складе сети продуктовых супермаркетов «ВкусВилл», расположенном на Киевской улице в Москве. Информацию об этом сообщили в ночь на вторник, 1 ноября, в Главном управлении МЧС России по столичному региону.

Склад сети «ВкусВилл» загорелся на западе Москвы
Фото: АГН МоскваАГН Москва

Пламя вспыхнуло в 0:49 мск на складском объекту на улице Киевской, дом 27. По предварительной информации, огонь распространился на пяти квадратных метрах помещения. Открытое горение было ликвидировано в 01:10, полностью возгорание было потушено через семь минут после этого.

Данных о пострадавших в результате инцидента на данный момент не поступало, пишет АГН «Москва». На сайте сети указано, что по вышеуказанному адресу расположен один из складов для формирования интернет-заказов.

Накануне на территории промышленной зоны на проспекте Андропова загорелся строительный материал. Возгорание было зафиксировано на площади в 15 квадратных метров и было потушено в короткие сроки.

Происшествия,МЧС России,
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