Склад сети «ВкусВилл» загорелся на западе Москвы

Пожар вспыхнул на столичном складе сети продуктовых супермаркетов «ВкусВилл», расположенном на Киевской улице в Москве. Информацию об этом сообщили в ночь на вторник, 1 ноября, в Главном управлении МЧС России по столичному региону.

Фото: АГН Москва АГН Москва

Пламя вспыхнуло в 0:49 мск на складском объекту на улице Киевской, дом 27. По предварительной информации, огонь распространился на пяти квадратных метрах помещения. Открытое горение было ликвидировано в 01:10, полностью возгорание было потушено через семь минут после этого.

Данных о пострадавших в результате инцидента на данный момент не поступало, пишет АГН «Москва». На сайте сети указано, что по вышеуказанному адресу расположен один из складов для формирования интернет-заказов.