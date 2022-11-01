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1 час назад

В Севастополе сбили беспилотник

Lenta.ruиещё 1

Моряки сбили летающий беспилотник в районе Любимовки на севере Севастополя. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

В Севастополе сбили беспилотник
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«10 минут назад в районе Любимовки наши моряки сбили БПЛА», — заявил он.

29 октября беспилотники атаковали в Севастополе суда Черноморского флота. В Минобороны России сочли, что удары совершили Вооруженные силы Украины. Ведомство обвинило Великобританию в причастности к атаке, а также назвало инцидент террористическим актом. В министерстве отметили, что эти корабли обеспечивали безопасность зернового коридора.

Происшествия,Михаил Развожаев,Минобороны России,
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