Путин ответил на вопрос об ударах по украинской инфраструктуре

Президент России Владимир Путина признал, что удары по украинской инфраструктуре 31 октября частично были ответом на атаку кораблей Черноморского флота в Севастополе 29 октября. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции в Сочи, передает ТАСС.

Фото: Рамблер Рамблер

Один из присутствующих там журналистов спросил у Путина, являются ли массированные удары по военной и энергетической инфраструктуре на Украине ответом на совершенную ВСУ атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя, которая произошла в субботу.

«Отчасти так и есть! Но это не все, что мы могли бы сделать», — ответил лидер РФ.