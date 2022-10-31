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30 минут назад

Путин ответил на вопрос об ударах по украинской инфраструктуре

Елена Прошина

Президент России Владимир Путина признал, что удары по украинской инфраструктуре 31 октября частично были ответом на атаку кораблей Черноморского флота в Севастополе 29 октября. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции в Сочи, передает ТАСС.

Путин ответил на вопрос об ударах по украинской инфраструктуре
Фото: РамблерРамблер

Один из присутствующих там журналистов спросил у Путина, являются ли массированные удары по военной и энергетической инфраструктуре на Украине ответом на совершенную ВСУ атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя, которая произошла в субботу.

«Отчасти так и есть! Но это не все, что мы могли бы сделать», — ответил лидер РФ.

Напомним, что после атаки российских кораблей в Черном море Минобороны страны объявило о приостановке участия в реализации зерновой сделки по вывозу сельхозпродукции из портов Украины. В ведомстве отмечали, что нападение совершил «киевский режим при участии специалистов Великобритании».

Происшествия,СВО,Владимир Путин,
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