Путин ответил на вопрос об ударах по украинской инфраструктуре

Президент России Владимир Путина признал, что удары по украинской инфраструктуре 31 октября частично были ответом на атаку кораблей Черноморского флота в Севастополе 29 октября. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции в Сочи, передает ТАСС.
Один из присутствующих там журналистов спросил у Путина, являются ли массированные удары по военной и энергетической инфраструктуре на Украине ответом на совершенную ВСУ атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя, которая произошла в субботу.
«Отчасти так и есть! Но это не все, что мы могли бы сделать», — ответил лидер РФ.
Напомним, что после атаки российских кораблей в Черном море Минобороны страны объявило о приостановке участия в реализации зерновой сделки по вывозу сельхозпродукции из портов Украины. В ведомстве отмечали, что нападение совершил «киевский режим при участии специалистов Великобритании».