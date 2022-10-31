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1 час назад

Россиянин застрелил двоих товарищей по пути на охоту и попал под следствие

Lenta.ru

В Алтайском крае попал под следствие 29-летний местный житель — суд арестовал его за убийство знакомого и его 37-летнего друга. Об этом «Ленте.ру» в понедельник, 31 октября, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин застрелил двоих товарищей по пути на охоту
Фото: ТАССТАСС

По данным ведомства, 16 ноября 2021 года фигурант на своем автомобиле отправился с потерпевшими на охоту. По пути они поссорились, тогда водитель достал ружье и выстрелил в товарищей, а затем закопал их тела в лесу. В середине октября 2022 года в полицию поступило заявление о пропаже жителя села Солтонского района. Правоохранители нашли зарытые в яме тела двоих мужчин и вскоре задержали обвиняемого.

По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «а» части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Иркутской области осудят мужчину, застрелившего брата из ружья и ранившего его супругу.

Происшествия,Следственный комитет,
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