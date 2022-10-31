Россиянин застрелил двоих товарищей по пути на охоту

В Алтайском крае попал под следствие 29-летний местный житель — суд арестовал его за убийство знакомого и его 37-летнего друга. Об этом «Ленте.ру» в понедельник, 31 октября, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России ( СКР ).

По данным ведомства, 16 ноября 2021 года фигурант на своем автомобиле отправился с потерпевшими на охоту. По пути они поссорились, тогда водитель достал ружье и выстрелил в товарищей, а затем закопал их тела в лесу. В середине октября 2022 года в полицию поступило заявление о пропаже жителя села Солтонского района. Правоохранители нашли зарытые в яме тела двоих мужчин и вскоре задержали обвиняемого.