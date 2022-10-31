Пилот поссорился с техником и попытался сбить его на вертолете

На Ямале командир гражданского вертолета Ми-8 попытался сбить техника. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным источника, 60-летний Борис Жилин поссорился со своим коллегой, который занимался обслуживанием его вертолета. Во время выяснения отношений пилот сел за штурвал воздушного судна и попытался сбить своего обидчика стойкой шасси.
Узнав о конфликте, руководство вертолетной авиакомпании не стало сообщать об инциденте вышестоящим органам и приняло решение объявить Жилину выговор и лишить его премии. Тогда командир разозлился и написал жалобу на свое начальство в Роспотребнадзор.
По словам мужчины, пилоты компании систематически перерабатывают норму летных часов. Кроме того, начальство не сообщает контролирующим органам о поломках и аварийных посадках, а также заставляет своих сотрудников экономить топливо.
Ранее стало известно, что турист из Британии погиб, делая селфи рядом с вертолетом в Греции. Мужчина вышел из вертолета и решил сделать селфи рядом с работающим винтом, но подошел слишком близко, от чего его обезглавило.