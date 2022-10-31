Пилот поссорился с техником и попытался сбить его на вертолете

На Ямале командир гражданского вертолета Ми-8 попытался сбить техника. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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По данным источника, 60-летний Борис Жилин поссорился со своим коллегой, который занимался обслуживанием его вертолета. Во время выяснения отношений пилот сел за штурвал воздушного судна и попытался сбить своего обидчика стойкой шасси.

Узнав о конфликте, руководство вертолетной авиакомпании не стало сообщать об инциденте вышестоящим органам и приняло решение объявить Жилину выговор и лишить его премии. Тогда командир разозлился и написал жалобу на свое начальство в Роспотребнадзор.

По словам мужчины, пилоты компании систематически перерабатывают норму летных часов. Кроме того, начальство не сообщает контролирующим органам о поломках и аварийных посадках, а также заставляет своих сотрудников экономить топливо.