На самой высокой горе Африки начался сильный пожар

На протяжении уже десяти дней пожарным не удается справиться с огнем, который охватил лесной массив на южной стороне самой высокой горы Африки — Килиманджаро. О том, что в этом регионе произошло сильное возгорание, в понедельник, 31 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на южноафриканское радио SABC.

О том, что на горе, на отметке в четыре тысячи метров, начался пожар, впервые стало известно еще 21 октября. В настоящее время около 500 пожарных борются с возгоранием, пока они не смогли его локализовать. Кроме того, огонь перешел из эпицентра на южной части горы на восточную сторону, постепенно подходя к Мавензи.

На данный момент причины произошедшего неизвестны. При этом местные власти не исключают поджога.

Килиманджаро — самая высокая гора Африки — находится на северо-востоке Танзании. Альпинисты и любители гор часто посещают этот природный объект. Ежегодно в это место приезжают более 50 тысяч человек, в том числе 20 тысяч альпинистов, в основном желающих подняться на пик Ухуру (находится на высоте 5895 метров над морем). Килиманджаро также считается самой высокой отдельно стоящей горой в мире, ее вершина всегда покрыта ледниками.

В конце лета пресс-секретарь правительства Испании Изабель Родригес заявила, что районы 13 испанских автономных сообществ (регионов Испании) были объявлены зонами катастроф, так как сильно пострадали из-за пожаров. Наиболее пострадавшим стал район Авила в автономном сообществе Кастилия и Леон, где огнем были охвачены 22 тысячи гектаров территории.