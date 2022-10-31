"Сегодня в 17:30 (время совпадает с московским - прим. ТАСС) во дворе жилого дома на улице Земской в Бердянске произошел взрыв. Ранения получил мирный житель, по стечению обстоятельств оказавшийся поблизости. Его срочно доставили в больницу, где врачи оказывают медицинскую помощь. Жизни пострадавшего ничто не угрожает", - сказал он.