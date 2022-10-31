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34 минуты назад

В Бердянске произошел взрыв

ТАССиещё 1

Взрыв произошел в Бердянске во дворе жилого дома, мирный житель получил ранения, его госпитализировали. Об этом сообщил ТАСС в понедельник глава администрации города Александр Сауленко.

В Бердянске произошел взрыв
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня в 17:30 (время совпадает с московским - прим. ТАСС) во дворе жилого дома на улице Земской в Бердянске произошел взрыв. Ранения получил мирный житель, по стечению обстоятельств оказавшийся поблизости. Его срочно доставили в больницу, где врачи оказывают медицинскую помощь. Жизни пострадавшего ничто не угрожает", - сказал он.

Сауленко уточнил, что на месте происшествия работают представители экстренных служб и следственных органов.

"Пока говорить о деталях рано, идут оперативно-следственные мероприятия. Вся дополнительная информация будет позже. На данный момент очевидно, что это очередное циничное преступление, совершенное нацистским киевским режимом против мирного населения", - подчеркнул он.

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