Взрыв произошел в Бердянске во дворе жилого дома, мирный житель получил ранения, его госпитализировали. Об этом сообщил ТАСС в понедельник глава администрации города Александр Сауленко.
"Сегодня в 17:30 (время совпадает с московским - прим. ТАСС) во дворе жилого дома на улице Земской в Бердянске произошел взрыв. Ранения получил мирный житель, по стечению обстоятельств оказавшийся поблизости. Его срочно доставили в больницу, где врачи оказывают медицинскую помощь. Жизни пострадавшего ничто не угрожает", - сказал он.
Сауленко уточнил, что на месте происшествия работают представители экстренных служб и следственных органов.
"Пока говорить о деталях рано, идут оперативно-следственные мероприятия. Вся дополнительная информация будет позже. На данный момент очевидно, что это очередное циничное преступление, совершенное нацистским киевским режимом против мирного населения", - подчеркнул он.