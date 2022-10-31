В Санкт-Петербурге произошло смертельное избиение 30-летнего мужчины группой мигрантов, передает «Mash на Мойке». Telegram-канал опубликовал соответствующие кадры. На них видно, как толпа преступников наносит многочисленные удары по лежачему мужчине бейсбольными битами. Сообщается также и о втором потерпевшем, он находится в больнице с колото-резаными ранами.

Как указывает канал, инцидент произошел на Садовой улице, а сам конфликт вспыхнул в ресторане. Когда все участники драки оказались на улице, они вооружились бейсбольными битами и острыми предметами. Двое пострадавших были госпитализированы, один из них находился в состоянии клинической смерти, позднее он скончался.

У выжившего мужчины зафиксирована колото-резаная рана бедра и геморрагический шок.

По информации петербургского Mash, двое нападавших мигрантов попытались в спешке покинуть город, однако их автомобиль остановили под Тверью, мужчин вернут в Санкт-Петербург. Задержанным грозит до 15 лет тюрьмы по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть человека.