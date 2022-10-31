Число погибших в давке в Сеуле выросло до 155

Число погибших в результате давки в районе Итхэвон в центре Сеула выросло до 155. Об этом в понедельник сообщило агентство Рёнхап.
По последним данным, число пострадавших составляет 152, состояние 30 из них медики оценивают как тяжелое. Среди погибших, по данным посольства РФ в Сеуле, четыре гражданки России.
Десятки тысяч молодых людей 29 октября отправились в Итхэвон праздновать Хэллоуин, который впервые за три года отмечался без антиковидных ограничительных мер. Давка началась 29 октября в одном из узких переулков, ширина которого составляла примерно 4 м.