Число погибших в давке в Сеуле выросло до 155

Число погибших в результате давки в районе Итхэвон в центре Сеула выросло до 155. Об этом в понедельник сообщило агентство Рёнхап.

По последним данным, число пострадавших составляет 152, состояние 30 из них медики оценивают как тяжелое. Среди погибших, по данным посольства РФ в Сеуле, четыре гражданки России.