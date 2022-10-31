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45 минут назад

Бездомный напал на дочь основателя бренда «Твое!» в центре Москвы

Вечерняя Москва

В центре Москвы бездомный напал на дочь основателя бренда одежды «Твое!». Об этом стало известно в понедельник, 31 октября.

Бездомный напал на дочь основателя бренда «Твое!» в Москве
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Инцидент произошел около входа в отель «Мариотт» на Тверской улице. Бездомный мужчина подбежал к 20-летней Марии Юшкевич и ударил ее кулаком по лицу, после чего убежал.

Дочери бизнесмена Игоря Юшкевича потребовалась медицинская помощь: врачи диагностировали у нее ушиб правой стороны лица. По данному факту полиция проводит проверку, сообщил Telegram-канал «112».

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Ранее стало известно, что госпитализация потребовалась экс-чемпиону мира по шахматам Анатолию Карпову. По словам российского бизнесмена Андрея Ковалева, на депутата напали неизвестные недалеко от здания Госдумы. Однако эту информацию опровергла помощница Карпова.

По другой версии мужчина попал в больницу из-за неудачного падения.

Происшествия,Игорь Юшкевич,Андрей Ковалев,Анатолий Карпов,Госдума,
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