Бездомный напал на дочь основателя бренда «Твое!» в Москве

В центре Москвы бездомный напал на дочь основателя бренда одежды «Твое!». Об этом стало известно в понедельник, 31 октября.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Инцидент произошел около входа в отель «Мариотт» на Тверской улице. Бездомный мужчина подбежал к 20-летней Марии Юшкевич и ударил ее кулаком по лицу, после чего убежал.

Дочери бизнесмена Игоря Юшкевича потребовалась медицинская помощь: врачи диагностировали у нее ушиб правой стороны лица. По данному факту полиция проводит проверку, сообщил Telegram-канал «112».

Ранее стало известно, что госпитализация потребовалась экс-чемпиону мира по шахматам Анатолию Карпову. По словам российского бизнесмена Андрея Ковалева, на депутата напали неизвестные недалеко от здания Госдумы. Однако эту информацию опровергла помощница Карпова.