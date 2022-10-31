Российскому депутату Сергею Мамонтову, который сбил шестилетнего мальчика в Новосибирской области, грозит реальный срок. Однако при определенных обстоятельствах виновник ДТП может избежать колонии. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщила председатель коллегии адвокатов «Власова и партнеры» Ольга Власова.

Какое наказание грозит депутату

По словам юриста, статья 125 Уголовного кодекса «Оставление в опасности», по которой в отношении депутата уже возбудили уголовное дело, подразумевает наказание в виде лишения свободы сроком до одного года, исправительных работ на этот же срок либо штрафа в размере до 80 тысяч рублей.

В случае если нанесенные ребенку увечья будут квалифицированы как тяжкий вред, может быть возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 264 Уголовного кодекса «Причинение тяжкого вреда здоровью человека с оставлением места его совершения», рассказала Власова. За нее полагается наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать должности до трех лет, или же принудительных работ до пяти лет.

Смягчающие обстоятельства

Тот факт, что депутат сам явился в полицию с повинной подпадает под обстоятельства, смягчающие наказание, отметила юрист.

«Однако он не выполнил пункт "к" статьи 61 УК (оказание помощи), поэтому, судом может быть это расценено не как его чистосердечный порыв помочь, но как стремление избежать наказания после оценки ситуации», — уточнила она.

Также на смягчение приговора, по словам Власовой, может повлиять пенсионный возраст, отсутствие приводов по уголовным делам и оказание активной помощи в лечении ребенка в виде возмещения ущерба.

Авария произошла 30 октября в городе Татарске Новосибирской области. Установленные во дворе жилого дома камеры наблюдения зафиксировали, как внедорожник на большой скорости переезжает ребенка. После этого водитель вышел из машины, постоял возле ребенка и уехал.

Как стало известно, за рулем автомобиля находился член совета депутатов Татарского района от «Единой России» Сергей Мамонтов. Глава регионального исполкома партии Юлия Швец заявила, что сбивший ребенка мужчина будет исключен из организации.

Министр здравоохранения области Константин Хальзов сообщил, что сейчас пострадавший находится в тяжелом состоянии. Врачи оказывают ребенку всю необходимую помощь.