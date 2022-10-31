В давке в Сеуле погибла студентка СПбГУ

«Дарья обучалась на четвертом курсе по программе «Свободные искусства и науки». Она была умной и талантливой студенткой, добивавшейся высоких результатов в учебе. В рамках осеннего семестра 2022 года универсантка была 20 октября направлена на включённое обучение в Университет Сонгюнгван Республики Корея», — говорится на сайте вуза.