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9 минут назад

В давке в Сеуле погибла студентка СПбГУ Дарья Твердохлеб

RT на русском

Студентка Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Дарья Твердохлеб погибла в давке в Сеуле.

В давке в Сеуле погибла студентка СПбГУ
Фото: RT на русскомRT на русском

«Дарья обучалась на четвертом курсе по программе «Свободные искусства и науки». Она была умной и талантливой студенткой, добивавшейся высоких результатов в учебе. В рамках осеннего семестра 2022 года универсантка была 20 октября направлена на включённое обучение в Университет Сонгюнгван Республики Корея», — говорится на сайте вуза.

По последним данным, в результате трагедии в Сеуле погибли четыре россиянки. Всего жертвами давки стали более 150 человек.

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