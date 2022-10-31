СМИ: в центре Донецка прогремели шесть взрывов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли центральную часть Донецка. Как сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента, всего в городе прогремели шесть взрывов.

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Как заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), ВСУ используют для обстрела реактивную систему залпового огня (РСЗО). Мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал, что силы ПВО сбили один из снарядов над центром города.

Напомним, что Россия проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Путин называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».