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44 минуты назад

СМИ: в центре Донецка прогремели шесть взрывов

Никита Бородкин

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли центральную часть Донецка. Как сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента, всего в городе прогремели шесть взрывов.

СМИ: в центре Донецка прогремели шесть взрывов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), ВСУ используют для обстрела реактивную систему залпового огня (РСЗО). Мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал, что силы ПВО сбили один из снарядов над центром города.

Напомним, что Россия проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Путин называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Ранее представительство ЛНР в СЦКК заявило, что ранним утром 31 октября украинские войска выпустили по Алчевску две ракеты из РСЗО HIMARS. Повреждения получили семь многоквартирных жилых домов и продовольственный магазин. Погиб мирный житель.

Происшествия,Алексей Кулемзин,Владимир Путин,
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