В Петербурге трое мигрантов с битами насмерть забили мужчину

В Петербурге в ночь на 30 октября на Садовой улице трое хулиганов вооруженных битами избили двух граждан Узбекистана, один из которых скончался от полученных травм в больнице, а второй находится в реанимации. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.