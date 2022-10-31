В Петербурге трое мигрантов с битами насмерть забили мужчину

В Петербурге в ночь на 30 октября на Садовой улице трое хулиганов вооруженных битами избили двух граждан Узбекистана, один из которых скончался от полученных травм в больнице, а второй находится в реанимации. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.
«Сотрудниками полиции установлено, что не позднее 2-х часов ночи, неустановленные лица, находясь в кафе по адресу: пер. Бринько, дом 4, в ходе ссоры, жестоко избили двоих мужчин», – передают правоохранительные органы.
На данный момент личности подозреваемых удалось установить и задержать. Граждане среднеазиатской республики, 26 и 30 лет, были задержаны в Тверской области. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека.