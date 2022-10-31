Кровля многоэтажного дома горит в Воронеже

Пожар на кровле многоэтажного дома произошел в понедельник в Воронеже, площадь возгорания составляет около 450 кв. м, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области .

"Сейчас идет тушение пожара на [улице] Небольсина, 17. Происходит горение кровли в четырехэтажном четырехподъездном доме на площади порядка 450 кв. м", - сказали в пресс-службе.

В тушении пожара задействовали 56 человек и 16 единиц техники. По данным ведомства, предварительно, в результате пожара никто не пострадал, порядка 50 жильцов дома эвакуировали. Как отметил мэр Воронежа Вадим Кстенин, к дому, где произошел пожар, направили автобусы для обогрева эвакуированных жильцов.