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29 минут назад

Кровля многоэтажного дома горит в Воронеже

ТАСС

Пожар на кровле многоэтажного дома произошел в понедельник в Воронеже, площадь возгорания составляет около 450 кв. м, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

Кровля многоэтажного дома горит в Воронеже
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сейчас идет тушение пожара на [улице] Небольсина, 17. Происходит горение кровли в четырехэтажном четырехподъездном доме на площади порядка 450 кв. м", - сказали в пресс-службе.

В тушении пожара задействовали 56 человек и 16 единиц техники. По данным ведомства, предварительно, в результате пожара никто не пострадал, порядка 50 жильцов дома эвакуировали. Как отметил мэр Воронежа Вадим Кстенин, к дому, где произошел пожар, направили автобусы для обогрева эвакуированных жильцов.

Происшествия,Вадим Кстенин,
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