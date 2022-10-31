В Новой Москве во время вечеринки на Хэллоуин умер человек

В Новой Москве во время вечеринки на Хэллоуин нашли мертвым одного из гостей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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Как стало известно журналистам, вечеринка проходила ночью 29 октября в банкетном зале в деревне Пучково. Около трех утра один из гостей праздника вышел на улицу, где под окнами здания заметил человека.

Прибывшие на место врачи скорой помощи не смогли спасти мужчину. По информации издания, скончавшийся оказался 24-летним жителем Новосибирска. Причина его смерти не уточняется.