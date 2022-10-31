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20 минут назад

В Новой Москве во время вечеринки на Хэллоуин умер человек

Lenta.ru

В Новой Москве во время вечеринки на Хэллоуин нашли мертвым одного из гостей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В Новой Москве во время вечеринки на Хэллоуин умер человек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как стало известно журналистам, вечеринка проходила ночью 29 октября в банкетном зале в деревне Пучково. Около трех утра один из гостей праздника вышел на улицу, где под окнами здания заметил человека.

Прибывшие на место врачи скорой помощи не смогли спасти мужчину. По информации издания, скончавшийся оказался 24-летним жителем Новосибирска. Причина его смерти не уточняется.

Ранее в отделении банка на Марксистской улице в центре Москвы нашли труп голого мужчины. Его тело в одних трусах лежало на спине в помещении финансового учреждения. Медики выяснили, что причиной смерти могла стать острая сердечная недостаточность.

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