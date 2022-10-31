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55 минут назад

Валютчики в Москве украли у клиентки миллион рублей

Вечерняя Москваиещё 4

Двое мужчин, которые занимались обменом валют в интернете, ограбили клиентку в столице. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин в понедельник, 31 октября.

Валютчики в Москве украли у клиентки миллион рублей
Фото: ТАССТАСС

По его словам, пострадавшая захотела обменять крупную сумму в иностранной валюте на рубли. В интернете она нашла объявление с обменом по выгодному курсу и откликнулась на него. На встречу, которую организовали на Широкой улице, для передачи денег прибыли двое мужчин.

Но вместо того, чтобы обменять деньги, злоумышленники выхватили у пострадавшей купюры и скрылись. В пересчете на рубли материальный ущерб превысил миллион рублей.

Женщина обратилась в полицию. В результате оперативно-розыскных действий один из подозреваемых был задержан на 2-й Вольской улице. Им оказался 29-летний приезжий мужчина. Часть похищенных средств была обнаружена на банковской карте злоумышленника.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Фигурант заключен под стражу. Ему грозит до двенадцати лет лишения свободы.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают поиски второго подозреваемого.

Еще один похожий случай произошел на западе столицы. Мужчина напал на женщину на улице, избил ее и вырвал сумку из рук.

Происшествия,МВД России,
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