В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 61.62EUR 61.12
Войти в почту
8 минут назад

Над Белгородом снова сработала ПВО

Lenta.ruиещё 1

Над Белгородом и в Белгородском районе снова сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Над Белгородом снова сработала ПВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В Белгороде и Белгородском районе сработала наша система ПВО. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — написал Гладков.

По словам главы региона, информации о пострадавших и повреждениях не поступало.

«Если они будут, обязательно дополнительно вам сообщу», — заверил он.

Ранее в октябре сообщалось, что в центре Белгорода около 11 часов утра прозвучало 16 взрывов. Из-за этого в домах задрожали стекла, а у автомобилей сработала сигнализация. При этом, по данным корреспондента РИА Новости, звуки взрывов различались по громкости: от тихих до очень громких.

Происшествия,Вячеслав Гладков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители