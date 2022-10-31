Над Белгородом снова сработала ПВО

Над Белгородом и в Белгородском районе снова сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Ранее в октябре сообщалось, что в центре Белгорода около 11 часов утра прозвучало 16 взрывов. Из-за этого в домах задрожали стекла, а у автомобилей сработала сигнализация. При этом, по данным корреспондента РИА Новости, звуки взрывов различались по громкости: от тихих до очень громких.