В Подмосковье арестованы участники массовой драки

В Подмосковье арестованы шестеро участников массовой драки в торговом центре, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). Подозреваемым от 17 до 23 лет.