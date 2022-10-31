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59 минут назад

Екатеринбургский пенсионер отдал лжедипломату более 4 миллионов рублей

РИА "ФедералПресс"

Вскрылись новые подробности уголовного дела в отношении 55-летнего курьера – участника преступной группировки, который похитил у пожилого жителя Екатеринбурга 4,2 млн рублей. Злоумышленники использовали сведения, что дочь пострадавшего живет во Франции. Об этом рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Пенсионер отдал лжедипломату более 4 миллионов рублей
Фото: ФедералПресс / Ольга ЮшковаФедералПресс / Ольга Юшкова

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам угрозыска удалось задержать 55-летнего курьера, который, сотрудничая с мошенниками, забрал у пенсионера около 4,2 млн рублей», – рассказали в полиции.

Пострадавший, 81-летний житель Екатеринбурга рассказал сотрудникам полиции, что ему позвонили на домашний телефон. Девушка представилась его дочерью и сообщила, что она попала в аварию. При этом у пострадавшего есть дочь, которая живет во Франции.

Через некоторое время пенсионеру позвонила другая женщина и представилась сотрудницей российского посольства. Она напугала пожилого человека, что его дочери грозит тюрьма, если он не отдаст крупную сумму в иностранной валюте для урегулирования вопроса.

При этом злоумышленники в течение 12 часов не давали мужчине положить трубку, контролируя каждый его шаг. Поздней ночью, когда он отдал все сбережения прибывшему курьеру с ним перестали общаться мошенники. А после того, как он позвонил дочери и выяснил, что с ней все в порядке, мужчина понял, что его обманули.

Полиции удалось вернуть пострадавшему часть денег. Задержанный курьер арестован и помещен в следственный изолятор.

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