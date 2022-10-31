В Москве мальчик упал на рельсы в метро из-за телефона

В московском метрополитене 11-летний школьник оступился на платформе и упал на рельсы. Об этом в понедельник, 31 октября, сообщает mk.ru.

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По данным издания, инцидент произошел рано утром на станции «Митино» Арбатско-Покровской линии. Мальчик направлялся в школу и, пока ждал поезд, засмотрелся в телефон и упал.

У него диагностировали легкий ушиб ноги, госпитализация не потребовалась.