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1 час назад

В Москве мальчик упал на рельсы в метро из-за телефона

Lenta.ru

В московском метрополитене 11-летний школьник оступился на платформе и упал на рельсы. Об этом в понедельник, 31 октября, сообщает mk.ru.

В Москве мальчик упал на рельсы в метро из-за телефона
Фото: WikipediaWikipedia

По данным издания, инцидент произошел рано утром на станции «Митино» Арбатско-Покровской линии. Мальчик направлялся в школу и, пока ждал поезд, засмотрелся в телефон и упал.

У него диагностировали легкий ушиб ноги, госпитализация не потребовалась.

В апреле на станции «Тимирязевская» в Москве один из пассажиров упал под поезд и погиб. Похожий инцидент произошел в январе: пьяный мужчина упал на рельсы на западном участке Арбатско-Покровской линии, но выжил.

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