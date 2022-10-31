Российский школьник впал в кому на детской площадке

Пятиклассника без сознания обнаружили на детской площадке в Выборге. 12-летний школьник впал в кому, его госпитализировали, сообщает 47news.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Ребенка нашли на площадке возле дома на Приморском шоссе в половине шестого вечера 30 октября. От пятиклассника пахло алкоголем, позже врачи выявили у мальчика закрытую черепно-мозговую травму. Школьника поместили в реанимацию.

По данным издания, пятиклассник живет с мамой, которая работает таксистом, и ее безработным сожителем. Ранее семья не состояла на учете в полиции.