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59 минут назад

Мэр Киева сообщил об ударах по критической инфраструктуре города

ТАСС

Украинская столица частично обесточена в результате повреждений на объектах критической инфраструктуры, в некоторых районах города нет воды. Об этом сообщил в понедельник мэр города Виталий Кличко.

Кличко сообщил об ударах по критической инфраструктуре Киева
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"В результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть столицы обесточена. В некоторых районах нет водоснабжения", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее по всей Украине была объявлена воздушная тревога. В ряде регионов, в том числе в Киеве и Киевской области, сообщалось о взрывах. Украинские СМИ сообщали об отсутствии света в некоторых районах столицы и водоснабжения в области.

Происшествия,Виталий Кличко,
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