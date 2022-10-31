Кличко сообщил об ударах по критической инфраструктуре Киева

Украинская столица частично обесточена в результате повреждений на объектах критической инфраструктуры, в некоторых районах города нет воды. Об этом сообщил в понедельник мэр города Виталий Кличко .

"В результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть столицы обесточена. В некоторых районах нет водоснабжения", - написал он в своем Telegram-канале .

Ранее по всей Украине была объявлена воздушная тревога. В ряде регионов, в том числе в Киеве и Киевской области, сообщалось о взрывах. Украинские СМИ сообщали об отсутствии света в некоторых районах столицы и водоснабжения в области.