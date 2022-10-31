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1 час назад

Россиянин застрелил двоюродного брата во время застолья и попал под следствие

Lenta.ru

В Иркутской области суд рассмотрит дело 36-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве 32-летнего двоюродного брата и покушении на убийство его жены. Об этом в пятницу, 31 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин застрелил двоюродного брата во время застолья
Фото: ТАССТАСС

По данным ведомства, 17 июля две супружеские пары собрались выпить. Во время застолья потерпевший поссорился с возлюбленной фигуранта. Тогда обвиняемый взял ружье и выстрелил в обидчика супруги, нанеся смертельное ранение головы. Известно, что жена погибшего также пострадала.

Вскоре россиянина задержали и поместили в СИЗО. По факту произошедшего возбуждено дело по статьям о покушении на убийство и об убийстве.

Ранее стало известно, что в Подмосковье поместили в СИЗО мужчину, застрелившего из ружья двоих друзей в пьяной ссоре.

Происшествия,Следственный комитет,
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