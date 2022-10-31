Во Владивостоке индийские студенты упали на автомобиле в море

Во Владивостоке автомобиль Toyota Prius с водителем и тремя пассажирами съехал в море. В результате один человек погиб, еще один пропал без вести. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Приморского края.

Фото: МВД РФ по Приморскому краю МВД РФ по Приморскому краю

«По предварительным данным, в транспортном средстве находилось четыре человека. Один скончался до приезда скорой медицинской помощи, двое не пострадали, поиски четвертого участника продолжаются», — отмечается в сообщении полиции.

В автомобиле находились четверо студентов Дальневосточного федерального университета из Индии, которые катались на машине и съехали в канал на острове Русский, уточняет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.