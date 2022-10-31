В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
1 час назад

Во Владивостоке четыре индийских студента упали на автомобиле в море

Газета.Ruиещё 3

Во Владивостоке автомобиль Toyota Prius с водителем и тремя пассажирами съехал в море. В результате один человек погиб, еще один пропал без вести. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Приморского края.

Во Владивостоке индийские студенты упали на автомобиле в море
Фото: МВД РФ по Приморскому краюМВД РФ по Приморскому краю

«По предварительным данным, в транспортном средстве находилось четыре человека. Один скончался до приезда скорой медицинской помощи, двое не пострадали, поиски четвертого участника продолжаются», — отмечается в сообщении полиции.

В автомобиле находились четверо студентов Дальневосточного федерального университета из Индии, которые катались на машине и съехали в канал на острове Русский, уточняет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее стало известно, что в Нижегородской области нетрезвый водитель скорой помощи с пациентом съехал в кювет и опрокинулся.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители