Популярный K-pop певец погиб во время массовой давки в Сеуле

Скончался певец K-pop и актер Ли Джихан. Об этом сообщает Entertainment News.

Фото: Mnet TV/YouTube Mnet TV/YouTube

Погибшему артисту было 24 года. Он оказался среди жертв массовой давки в Сеуле, которая произошла 29 октября в центре города. Гражданами отмечался Хэллоуин, основные празднества проходили на прогулочной улице Итхэвон. Ли Джихан был одним из 154 человек, умерших в результате инцидента.

Исполнитель впервые получил известность, участвуя во втором сезоне популярного реалити-шоу «Produce 101», где 101 участник борется за шанс присоединиться к K-pop группе из 11 человек.