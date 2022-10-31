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8 минут назад

24-летний K-pop певец Ли Джихан погиб во время массовой давки в Сеуле

Газета.Ru

Скончался певец K-pop и актер Ли Джихан. Об этом сообщает Entertainment News.

Популярный K-pop певец погиб во время массовой давки в Сеуле
Фото: Mnet TV/YouTubeMnet TV/YouTube

Погибшему артисту было 24 года. Он оказался среди жертв массовой давки в Сеуле, которая произошла 29 октября в центре города. Гражданами отмечался Хэллоуин, основные празднества проходили на прогулочной улице Итхэвон. Ли Джихан был одним из 154 человек, умерших в результате инцидента.

Исполнитель впервые получил известность, участвуя во втором сезоне популярного реалити-шоу «Produce 101», где 101 участник борется за шанс присоединиться к K-pop группе из 11 человек.

После появления в «Produce 101» Джихан начал актерскую карьеру в 2019 году, появившись в сериале «Сегодня был еще один день Намхена.

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