Популярный K-pop певец погиб во время массовой давки в Сеуле

Скончался певец K-pop и актер Ли Джихан. Об этом сообщает Entertainment News.
Погибшему артисту было 24 года. Он оказался среди жертв массовой давки в Сеуле, которая произошла 29 октября в центре города. Гражданами отмечался Хэллоуин, основные празднества проходили на прогулочной улице Итхэвон. Ли Джихан был одним из 154 человек, умерших в результате инцидента.
Исполнитель впервые получил известность, участвуя во втором сезоне популярного реалити-шоу «Produce 101», где 101 участник борется за шанс присоединиться к K-pop группе из 11 человек.
После появления в «Produce 101» Джихан начал актерскую карьеру в 2019 году, появившись в сериале «Сегодня был еще один день Намхена.