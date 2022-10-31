Пешеходный мост через реку Мачху обрушился на западе Индии. На нем находились около 500 человек. Более 350 из них оказались в воде. В результате обрушения погибло не меньше 90 человек, еще 100 числятся в списках пропавших без вести, сообщает телеканал NDTV. Власти не исключают, что число жертв будет расти, а спасательная операция продолжится и ночью. Мост был открыт после ремонта 26 октября, однако так и не получил муниципальный «сертификат годности».

В индийском городе Морви (в некоторых источниках - Морби) в западном штате Гуджарат разрушился пешеходный мост, на котором в момент происшествия находились 500 человек. По информации телеканала NDTV, жертвой трагедии стал 91 человек. Пострадали и доставлены в больницы более 70 человек, а еще свыше 100 числятся пропавшими без вести.

Когда мост рухнул, более 350 человек оказались в воде, сообщило издание Hindi со ссылкой на местную администрацию. Большинство погибших — это женщины и дети, а также пожилые люди, сообщил министр жилищного строительства и по развитию сельских районов Брижеш Мерья, который приехал на место трагедии.

"На мосту была огромная толпа, когда он внезапно рухнул. Я выжил, потому что ухватился за висящую веревку и медленно поднялся наверх. Но мои отец и мать пропали без вести", — рассказал журналистам NDTV 10-летний мальчик.

Российское посольство в Индии заявило, что у него нет информации о том, есть ли среди пострадавших россияне.

Индийские телеканалы показали кадры, на которых пешеходы раскачивают мост и прыгают на нем накануне обрушения.

Телеканал NDTV показал, как на заполненном людьми мосту молодые люди пинают ногами ванты, на которых висит сооружение. По данным СМИ, эти кадры были сделаны за сутки до обрушения моста.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о выплате 2 млн рупий (около $24 тыс.) родственникам погибших и 50 тыс. рупий (около $600) тем, кто пострадал. Он заявил, что лично держит на контроле спасательную операцию.

Гуджарат — родной штат индийского премьера, где он начинал свою политическую карьеру. После обрушения моста Моди, который находится в трехдневной поездке по штатам Гуджарат и Раджастхан, решил отменить все намеченные на 31 октября массовые мероприятия со своим участием.

Спасательная операция

На месте работают экстренные службы из Морви и окрестных городов. Работу спасателей осложняет то, что в районе нет электричества. Местные власти отмечают, что оказание помощи осложнено сильным течением реки.

По данным NDTV, спасательная операция продолжается, несмотря на темное время суток. На место ЧП выехали глава МВД Индии Амит Шах и главный министр штата Гуджарат Бхупендра Пател.

"Число жертв может возрасти, поскольку спасательная операция продолжается", — цитирует Reuters слова министра жилищного строительства Брижеша Мерьи.

К месту обрушения направили морской спецназ индийских ВМС.

"Индийская база ВМС Валсура в Джамнагаре (штат Гуджарат) направила команду из более 40 военнослужащих для участия в спасательной операции в Морви. В их числе — морской спецназ и моряки, которые хорошо плавают", — сообщает агентство ANI.

Туда также отправили четыре команды национальных сил реагирования на стихийные бедствия.

Открыт четыре дня назад

Times of India отмечает, что этот подвесной пешеходный мост — популярное место у местных жителей, по выходным и в праздники на нем собираются большие толпы людей. Проезд автомобилей по мосту запрещен.

Мост на плотине Мачху в Морби открыли после семи месяцев ремонта всего четыре дня назад, 26 октября, сообщает NDTV. По данным издания Hindu, реконструкцией моста занималась частная компания, а открыли его без "сертификата годности", разрешающего эксплуатацию.

Правительство штата Гуджарат взяло на себя ответственность за инцидент.

"Мост был отремонтирован на прошлой неделе. Мы тоже в шоке. Мы изучаем этот вопрос", — сказал государственный министр Брижеш Мерья в интервью NDTV.