Генпрокуратура РФ зафиксировала рост преступности среди женщин

Число преступлений, совершаемых женщинами, выросло за последние годы, следует из статистики главного управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью Генпрокуратуры РФ. Об этом в понедельник пишет газета "Ведомости" со ссылкой на документ.

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Так, если в 2019 году 16,1% всех преступлений было совершено женщинами (142 505 женщин, совершивших преступления, 884 661 преступление всего), в 2020 году - 16%, (136 318 совершивших преступление женщин от общего числа криминальных деяний - 852 506), в 2021 году - 16,3% (137 724, всего 848 320), то уже в первом полугодии 2022 года - 16,4% (70 967 из 434 700).

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Число совершенных женщинами криминальных деяний по разным категориям преступлений постепенно растет. В 2021 году был зафиксирован рост более чем на 6,6% (5 081) числа совершенных особо тяжких преступлений, а в первом полугодии 2022 года - на 9% (2 969). Количество тяжких преступлений в этом году также превысило показатель за аналогичный период прошлого года на 0,2% (15 178). Однако число женщин, обвиняемых в убийстве, за первое полугодие текущего года (475 женщин) снизилось почти на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (940 женщин). Также в материалах Генпрокуратуры отмечается, что "не выявлено ни одного факта бандитизма, совершенного женщиной".

Генпрокуратура указывает на высокий показатель преступлений среди женщин по статье об организации преступного сообщества - около 30% среди привлеченных к ответственности (87 из 320 в 2022 году). Высока доля женщин и среди лиц, совершивших преступления коррупционной направленности: в 2019 году - 24% (3 814), в 2020 году - 23% (3 869), в 2021 году - 21,0% (3 670). Кроме того, растет количество преступлений в сфере экономической деятельности, совершенных женщинами: в 2017 году - 2 968 преступлений, в 2018 году - 4 118, в 2020 году - 4 456, в 2021 году - 4 929.