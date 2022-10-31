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7 минут назад

Появились подробности о погибших в давке в Сеуле россиянках

Елена Прошина

Тела четверых россиянок, погибших в давке в центре Сеула, доставят на родину паромом через Приморский край, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя представительства Министерства иностранных дел России во Владивостоке Андрея Бровареца.

Появились подробности о погибших в давке в Сеуле россиянках
Фото: ТАССТАСС

Восстановлена картина трагедии с давкой в Сеуле

Он заявил о том, что будет оказываться содействие, чтобы их отправили на родину. Среди четырех погибших россиянок – две жительницы Приморья — одна из Находки, другая из Спасска-Дальнего. Как отметил дипломат, в настоящее время другого способа доставить тела погибших, кроме как паромом, – не существует. Броварец отметил, что пока неизвестно, когда это произойдет.

В настоящее время родственницы погибших россиянок из Приморья находятся в Южной Корее. Две других гражданки РФ, погибшие в давке в Сеуле, приехали из Санкт-Петербурга и Красноярска. Родственников погибшей из Петербурга пока найти не удалось, добавил Броварец.

Напомним, еще одна россиянка получила различные травмы, она госпитализирована. Всего в результате давки погибли 154 человека, пострадали 133. Среди жертв - 26 иностранцев из 14 стран.

Происшествия,МИД России,
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